Üye Girişi
Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi - Son Dakika

Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi

14.10.2021 11:25
Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Erdinç A. (41), daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a (42) otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek kaçtı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Erdinç A. (41), daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a (42) otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis Erdinç A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım'a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, polise haber verdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİPolis, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yıldırım'a çarpan 09 ACF 135 plakalı otomobili tespit etti. Aracın plakasından da sürücüsünün Erdinç A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan Aksoy'un daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Yıldırım'a çarpıp, kaçtığı ileri sürüldü. Erdinç A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Efeler, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor 10:53 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor 10:27 İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 10:12 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış 09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
10:52 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
10:45 Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı
10:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek
10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
10:17 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:16
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı         
10:45
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı         
09:31
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 11:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement