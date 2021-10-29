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Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 29 Ekim Konferansı - Son Dakika

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 29 Ekim Konferansı

29.10.2021 17:33
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 29 Ekim Konferansı

Dakar Yunus Emre Enstitisünde (YEE) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Dakar Yunus Emre Enstitisünde (YEE) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Yükselen Türkiye" başlıklı konferansa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, YEE Dakar Müdürü Merve Işık Elsıkma, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Levent Güldağı, Senegal'de yerleşik Türk kurumlarının temsilcileri ve Senegalli davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Senegal milli marşının okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan YEE Dakar Müdürü Elsıkma, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

Ardından Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Güldağı, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin Fransızca sunum yaptı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas da yaptığı konuşmada, halkların kendi tarihlerini bilmesinin önemine işaret ederek 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlattı.

Program, resepsiyonun ardından sona erdi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 29 Ekim Konferansı
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 29 Ekim Konferansı
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 29 Ekim Konferansı

Türkiye Cumhuriyeti, Yunus Emre, 29 Ekim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 29 Ekim Konferansı - Son Dakika


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