Dalaman yangını kısmen kontrol altında - Son Dakika

Dalaman yangını kısmen kontrol altında

Dalaman Ataköy Sarıdere mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı.

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde baylan orman yangını ekiplerin havadan yoğun müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Dalaman Ataköy Sarıdere mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile havadan 3 uçak 16 helikopter, karadan 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri ve 10 dozer ile müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yatıkları yoğun müdahale sonucu alevlerin ilerleyişi kısmen durduruldu. Bölgenin dik olması nedeniyle kara ekiplerinin yerden müdahalesini güçleştiriyor.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yaptığı açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında orman yangını olduğu ihbarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize geldi. Ekipler hareket geçirildi ve çevre ilçe ve illerden gelen takviye ekipler ile beraber orman yangınına müdahale edildi. Sabah saat 07.00 itibari ile gün doğumu ile birlikte hava müdahalesi başladı. Şu anda tamamen söndürüldü. Herhangi bir vatandaşımız, ev ve yerleşim birimi zarar görmedi" dedi.