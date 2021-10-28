Dalgıç pompası hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te sebze tarlasından dalgıç pompası çalan zanlı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı İnanlı köyünde Ş.K. isimli şahsa ait sebze tarlası içerisinde bulunan dalgıç pompasının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri yapılan araştırmalar sonucu dalgıç pompasını K.D. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Çalınan dalgıç pompası sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan K.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KİLİS