Dallara takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Dallara takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulucanlar Parkında bir ağacın dallarına takılmış bir güvercinin çırpındığını göiren vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştıkları güvercini takıldığı dallardan kurtardı. Kurtulan güvercin uçarak uzaklaştı.
Kaynak: İHA
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