DANİMARKA'DA, SAKARYA'YA 'BİSİKLET KENTİ' ÖDÜLÜ - Son Dakika

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği (UCI), Danimarka'nın Odense kentinde düzenlenen törenle Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bisiklet Kenti' ödülü verdi. Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'de ilk olmaktan ve ülkemiz adına bu ödülü almaktan gurur duyduk. Umarız, bu alanda yaptığımız hizmetlerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleriz dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet alanındaki yatırımları ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlar, kenti önemli bir başarıya taşıdı. Uluslararası Bisiklet Birliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bisiklet Kenti' unvanı verdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tören için Danimarka'nın Odense kentine gitti. UCI'nın bugün bir otelde düzenlenen törende bisiklet sporunun dünyada geldiği nokta ve günlük hayattaki kullanımının yaygınlaştırılması için atılacak adımlar konuşuldu.

Toplantıda, Sakarya'da start alan BMX Supercross Dünya Kupası'ndan kesitler paylaşıldı. Ayrıca, Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden ve Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı diğer büyük organizasyonlar da sunumda yer aldı.

'BU UNVANI ŞEHRİMİZE LAYIK GÖRENLERİ SELAMLIYORUM'

Törende konuşan Ekrem Yüce, Türkiye'yi böyle prestijli bir törende temsil etmekten, Türkiye'de ilk olmaktan ve ülkemiz adına bu ödülü almaktan gurur duyduk. Umarız, bu alanda yaptığımız hizmetlerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleriz. UCI'nin verdiği bu unvandan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Dünyada kardeşçe, barışçıl bir şekilde çok mükemmel işler yapacağımızı düşünüyor ve sizlere de bunu söylüyorum. Bu unvanı şehrimize layık görenleri saygıyla selamlıyorum dedi.

'SAKARYA SON 10 YILDA BU ALANDA ÇOK GELİŞTİ'

UCI Başkanı David Lappartient, ödülleri vermeden önce bisiklet kenti olan şehirleri anlattı. Lappartient, Sakarya'nın bisiklet ile ilgili yaptığı yatırımlara değinerek Başkan Yüce'yi tebrik etti. Lappartient, Sakarya bisiklet konusunda özellikle son 10 yılda kendisini ciddi anlamda geliştirmiştir. Bu alanda araştırmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı en iyi şekilde tamamlamıştır. Bir sürü bisiklet tesisi inşa etti, programları hayata geçirdi. Bisiklet geçişleri, trafik park, bisiklet yolları hayata geçirdi. Çocuklar için bisiklet programları uyguladı. Sakarya'yı bu konuda tebrik ediyorum. Etkinliklerin ve yatırımların devam etmesini umuyorum dedi.