Dans topluluğu "Kabardinka" Sivas'ta sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu "Kabardinka", Sivas'ta Kafkas rüzgarı estirdi.

Çerkez kültürünün tanıtılması amacıyla 88 yıl önce kurulan "Kabardinka", Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Gösteride, savaşçı kostümü giyinen erkeklerin kılıçlarıyla yaptıkları ritmik hareketlere kadınların yöresel kıyafetleriyle eşlik etmesini davetliler ilgiyle izledi.

300 kişiden oluşan grup, bugüne kadar 4 kıtada yaklaşık 70 ülkede gerçekleştirdikleri gösterilerle hem Çerkez kültürünü tanıtmayı hem de geleneklerini yaşatmayı amaçlıyor.

"Kabardinka"nın sanat yönetmenliğini ve koreografileri Çeçenistan, Adigey, Güney Osetya, Abhazya ve İnguşetya cumhuriyetlerinin onur sanatçısı Igor Atabiyev üstleniyor.

Ekim ayında Türkiye turnesine çıkan grup Ankara, Kayseri ve İstanbul'da da sahne alacak.