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Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

25.10.2021 11:54
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Konya'da boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in, bir apartman dairesinin girişinde darbedilen kadına yardım etmek isterken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, iki sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in, bir apartman dairesinin girişinde darbedilen kadına yardım etmek isterken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, iki sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Fatih Ö. ve Yaşar K'nin maktul Orhan Çumralıgil'i kasten öldürdüğü değerlendirmesi yer aldı.

İddianamede, Fatih Ö'nün Çumralıgil'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Dündar Kömürcü'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", Ayşe Nur E'ye karşı "basit yaralama ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yaşar K'nin de Çumralıgil'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Dündar Kömürcü'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", Ayşe Nur E'ye karşı "basit yaralama, birden fazla kişi ile tehdit, hakaret ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 28 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta bir apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö. (28) ve Yaşar K. (29) ile kadına yardım etmek isteyen Dündar Kömürcü (42) ve Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar Kömürcü ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çumralıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Fatih Ö. ile Yaşar K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cumhuriyet, Konya, Fatih, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
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