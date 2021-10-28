Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından iki grup halinde lastik botlara bindirilen 31 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gönderdiği kurtarma botları ile lastik botlar içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenleri botlara alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun-İHA)