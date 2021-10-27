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Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

27.10.2021 23:06
Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 2 farklı lastik botta bulanan toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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