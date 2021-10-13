Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı.
Datça açıklarında seyir halinde iken makine arızası nedeniyle içinde 2 kişi bulunan 14 metrelik tekne sürüklenmeye başladı. Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metrelik tekne Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
(Bekir Tosun/İHA)
Kaynak: İHA
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