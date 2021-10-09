Datça'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Can salındaki 2 Suriye , 7 Filistin , 2 Irak ve 1 Tanzanya uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aktur koyu açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

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