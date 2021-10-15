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DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI - Son Dakika

DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI

15.10.2021 14:43

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kumluk Plajı'nda demirli bir ahşap tekne, beton rıhtıma çarpıp, battı.

Datça'da, bugün saat 07.00 sıralarında başlayan fırtına özellikle denizcilere zor anlar yaşattı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Datçalılar, sahilde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji Müdürlüğü'nün bir gün önceden fırtına uyarısı nedeniyle geceyi tekne başında geçiren denizcilerden 40 yaşındaki Can Akkuş'a ait 9,5 metre uzunluğundaki 'Nefesim - Datça' isimli ahşap tekne, alınan önlemlere rağmen beton rıhtıma çarparak parçalanmasıyla birlikte su alan tekne battı. İlk olarak güney istikametinde etkili olan fırtınanın yön değiştirip, rüzgarın kuzey batıdan ters esmeye başlaması üzerine denizcilere zor anlar yaşattığı belirtildi. Ters esen rüzgarın batan teknenin kıyıdan uzaklaşmasına neden olduğu bildirildi.

Batan teknenin sahibi Can Akkuş, fırtınanın bir anda yön değiştirdiğini belirtip, "Biz, önlemimizi güney rüzgarına göre almıştık. Ancak kuzey batı rüzgarı esince yapacak bir şey kalmadı" dedi. Batan teknenin balık adamlar tarafından bağlanıp, vinç yardımıyla yarın denizden çıkarılacağı öğrenildi.

DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI
DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI
DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI
DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI
DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI
DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI
DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI
DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI

Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DATÇA'DA FIRTINA SAHİLE DEMİRLİ AHŞAP TEKNEYİ BATIRDI - Son Dakika
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