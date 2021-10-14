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DATÇA'DA GÜZ DOMATESİNDE HASAT ERKEN BAŞLADI - Son Dakika

DATÇA'DA GÜZ DOMATESİNDE HASAT ERKEN BAŞLADI

14.10.2021 11:21
DATÇA'DA GÜZ DOMATESİNDE HASAT ERKEN BAŞLADI

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, güz domatesi hasadı bu yıl erken başladı.

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, güz domatesi hasadı bu yıl erken başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, hasat iki hafta erken başlarken, domates kelebeğine karşı organik mücadelede olumlu sonuç alındı; hem üretim hem de kalite arttı, üreticinin yüzü güldü.

Datça'nın ılıman ikliminde Kızlan, Karaköy ve Emecik kırsal kesimlerinde yetiştirilen güz domatesinin kilosu geçen yıl tarlada 2-2,5 TL'den satılırken, bu yıl 4 TL'den alıcı buldu. Datça'da, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 950 dönümlük alanda ekim yapılırken, üretimin yüzde 25'lik artışla ve 7-8 bin tona ulaşması bekleniyor.

Datça'da 25 yıldır güz domatesi yetiştiriciliği yapan 49 yaşındaki Halil Hayta bu yıl rekolte ve ürün kalitesinin arttığını söyledi.

Datça'nın kırsal Karaköy Mahallesi'nde 7 dekarlık alanda domates yetiştiriciliği yaptığını belirten Hayta, Datça'da, 1980'li yıllardan beri güz domatesi yetiştiriciliği yapılıyor. Ancak iki, üç yıl önce domates kurdu dediğimiz tutanın üretime büyük zararı oldu. Üretici zarar edince, ilçede ekim alanları çok azaldı. Daha önceki yıllarda tutaya karşı tarım ilaçları kullanarak önlem almaya çalışsak da sonuç alamadık. Son iki yıldır ise organik mücadele başlattık. Tarlaya domates kurdunun çok sevdiği bir bakteri salıyoruz. Bu yıl çok olumlu sonuçlar aldık. Bakteriyi yiyen domates kurtları anında ölüyor. Bakteri, ürüne ve insana ise zarar vermiyor. Domatesi dalından kopardığınızda, yıkadıktan sonra gönül rahatlıkla yemek mümkün oluyor. Herhangi bir kalıntı bırakmıyor dedi.

Geçen yıl firmalardan aldıkları fidelerde yaşanan sorunlar nedeniyle çok iyi verim alamadıklarını ifade eden Hayta, Bu yıl fidelerdeki sorun da ortadan kalkınca üretimde artış oldu. Bu yıl istediğimiz tohum ve istediğimiz fideler geldi. Çok güzel verim var. Bugün itibariyle hasat başladı. Şu an kilosu 4 TL'den alıcı buldu. Geçen yıl da fiyatlar iyi idi ancak bu yıl daha da iyi, üreticinin yüzü gülecek. Bu yıl dönüm başına 8 ile 10 ton arası ürün bekliyoruz diye konuştu.

Datça'da mevsimin ilk ürünün İzmir Hali'ne gönderileceğini belirten Hayta, Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, hasat iki hafta erken başladı. İzmir'in yanı sıra aralık ayı sonuna kadar Ankara, İstanbul, Aydın ve Manisa gibi illere Datça'nın güz domatesini göndereceğiz. Şimdiden, bu illerdeki tüketicilerimize bu müjde verebiliriz dedi.

Türk Lirası, Karaköy, Domates, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DATÇA'DA GÜZ DOMATESİNDE HASAT ERKEN BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DATÇA'DA GÜZ DOMATESİNDE HASAT ERKEN BAŞLADI - Son Dakika
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