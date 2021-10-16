Üye Girişi
Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı - Son Dakika

Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı

16.10.2021 16:17
Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı

Muğla'nın Datça ilçesinde sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı.

Kıyı Ege sahillerinde olduğu gibi Datça ilçesinde de etkili olan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 15 Ekim Cuma günü Datça limanında bağlı olan teknelerden biri saat 06.00 sıralarında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Ardından kayalıklara çarparak su alan Ahmet ve Can Akkuş'a ait 10 kişilik lüks tekne battı. Tekneyi kurtarmak için bölgeye gelen iş makineleri önce sahil kenarındaki duvarı yıktı. Ardından halatla kıyıya çekilmek istenen tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarılamadı. Batan tekneyi kurtarma çalışmaları bugün devam etti. Ekiplerin kurtarmak için iş makineleri bağlayıp kıyıya çekebilmek için yaklaşık 6 saat yoğun uğraş verdiği tekne 2'nci gününde de kurtarılmazken, kurtarma işlemi yarına ertelendi.

Lüks tekne için yarın Palamutbükü'nden özel olarak kurtarıcı bir firmanın bölgeye gelerek içerisindeki kumu tamamen boşaltacağı ve ardından altına balon yerleştirerek tekneyi yüzeyde havalandırarak yerine çekeceği öğrenildi. - MUĞLA

15 Ekim, Fırtına, Muğla, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı 16:14 Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadını fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadını fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi 16:03 Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi
Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu 15:59 Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi 15:58 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi 15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi 14:35 Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi

Son Dakika Haberleri
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu
16:03 17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı
16:03 Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi
16:01 Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
15:58 Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu
15:57 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi
15:28 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi
15:05 Cristiano Ronaldo'dan Solskjaer'e uyarı: Burada patron benim
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Karısının kaçtığı adamın günahsız kardeşini öldürdü Karısının kaçtığı adamın günahsız kardeşini öldürdü         
16:13
Mehmet Ali Erbil, mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'dan şikayetçi oldu Mehmet Ali Erbil, mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'dan şikayetçi oldu         
16:11
Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu         
16:02
Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim         
15:59
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?         
15:29
Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz         
14:43
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri 18 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri 18 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor         
09:58
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 16:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement