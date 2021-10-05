DATÇA'DA PANDEMİDE YAPILAMAYAN KERMESİN STANT BEDELLERİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN BAĞIŞLANDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, geçen yıl nisan ayında sokak hayvanları yararına yapılması planlanan kermes, pandemi nedeniyle iptal olunca toplanan 1600 TL stant geliri, Datça Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

Datça'da her yıl mart veya nisan aylarında geleneksel olarak, sokak hayvanları yararına düzenlenen kermes, geçen yıl son anda pandemi engeline takıldı. Organizasyon yetkilileri, iptal olan kermeste satış yapmak üzere stant başına 50'şer TL bağışta bulunan kişilerle irtibata geçerek, paralarını iade edebileceklerini veya isterlerse kendilerinin adına derneğe bağışta bulunabileceğini iletti. Stant ücreti ödeyenlerden biri hariç 32 kişi paraların derneğe bağışlanmasını kabul etti. Toplanan 1600 TL para, Organizayon yetkilisi Gökhan Özkan (59) tarafından, Datça Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Nami Temeltaş'a bugün teslim edildi.

Kermes organizasyon yetkilisi Gökhan Özkan, kermesin ileri bir tarihte yapılması için bir süre beklediklerini belirtip, Ancak, bu konuda net bir gelişme olmadı. Toplanan paraların değer kaybı da olacağından, bağışta bulunanlar ile görüşüp, onların düşüncelerini aldık. Bir kişi hariç 32 kişi verdikleri paraların, kermes yapılamasa dahi derneğe bağışlanmasını istedi. Ben de bugün 32 stant bedeli olan 1600 TL parayı dernek başkanına teslim ettim. Üzerimdeki sorumluluktan kurtuldum dedi.

Datça Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Nami Temeltaş, bağışta bulunan herkese teşekkür ederek, Yapılamayan kermesin bağışlanan stant geliri ile 15'er kiloluk 16 paket mama alacağız. Barınağımızda bakım ve tedavileri yapılan 70 köpek bulunuyor. Bu mamalar ile bir haftalık ihtiyacımız karşılanmış olacak diye konuştu.