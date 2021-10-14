DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
14.10.2021 13:01
DÜZCE(İHA) – DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Düzce'de faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şahıs yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
DÜZCE(İHA) – DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Düzce'de faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şahıs yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Düzce'deki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; 6 Irak uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller de incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - DÜZCE
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