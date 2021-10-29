DEAŞ operasyonunda yakalan 4 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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DEAŞ operasyonunda yakalan 4 kişiden biri tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yasa dışı DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken, 3'ü ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları istihbarat üzerine harekete geçen ekipler kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçu iddiası ile yabancı uyruklu Moez A. ve Ahmed A., Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Abdülhekim El Bekro ve Ahid El H., isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıslardan Abdülhekim El Bekro tutuklanırken, diğer 3 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.