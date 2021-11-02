Ekip, hattı da onararak bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı.

Yaklaşık 1,5 kilometre taşınan ağaç direk, yanarak devrilen eski direk ile değiştirildi.

Ekipler, olayın haber alınmasının ardından olumsuz hava koşullarına rağmen en kısa sürede ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaktaki arıza bölgesine ulaştı.

Arıza nedeniyle yanan ahşap direk devrilince, 2 mahallede 130 aboneye enerji sağlayan iletim hattı da koptu.

İlçeye bağlı Ovabağ kesici ölçü kabininden Gümüştaş ve Biramehmetağa Mahallelerine elektrik enerjisi sağlayan iletim hattında sağanak sonucu arıza yaşandı.

Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde yanarak devrilen elektrik direğini değiştirmek için Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri 200 kilogram yeni direği omuzlarında 1,5 kilometre taşıdı.

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - DEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için 200 kilogramlık direği omuzlarında 1,5 kilometre taşıdı - Son Dakika

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