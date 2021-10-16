Demir hırsızı jandarma takibiyle yakalandı - Son Dakika

Demir hırsızı jandarma takibiyle yakalandı
16.10.2021 11:12
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir firmanın 40 bin TL değerinde demir parçalarını çalan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir firmanın 40 bin TL değerinde demir parçalarını çalan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Kirişçiler Mahallesinde, 3 gün önce bir firmanın yaklaşık 40 bin TL değerindeki demir parçaları çalındı. Yapılan başvurunun ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışmalarına başladı. Yürütülen kapsamlı çalışma ve güvenlik kameraları incelenmesi sonucu hırsızlık olayı şüphelisinin M. A. S, olduğu belirlendi. Şüpheli Muratpaşa ilçesinde suçta kullandığı araç ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA
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