Demirci Ahatlar'da HİS Göletine Bakım - Son Dakika

1500'e yakın hayvanın yararlandığı göletteki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik hamleler gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerini de unutmuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Demirci ilçesine bağlı Ahatlar Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Çalışmanın başlamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden bölgedeki hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kayıpları Önlemek ve Üreticiye Destek Olmak Amaçlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Usta, "Küresel ısınma ile birlikte kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artıyor. Son yıllarda mevsimsel yağışların azalması ve yaşanan kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna hayvanlarını ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan HİS göletleri çok büyük bir nimet. Biliyoruz ki besi hayvanları su ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşıyorlar. Biz de üreticilerimize destek olmak adına gölet yapım ve bakım çalışmalarına önem veriyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz" diye konuştu.