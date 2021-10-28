Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutladı.

Uysal, yayımladığı mesajında, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in " İslamköy'den çıkmış bir köylü çocuğunu Cumhurbaşkanı yapan, Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet budur. Bunu Büyük Atatürk'e borçluyuz." sözlerini hatırlattı.

DP Genel Başkanı Uysal, "Tıpkı bu veciz sözlerde anlam bulduğu gibi Cumhuriyet, Türkiye'yi eşit fırsatlar ülkesi yapan bir nimettir. Çoban Sülü'yü Cumhurbaşkanı yapan, milleti yine millete amir kılan rejimin, sistemin adıdır Cumhuriyet." ifadesini kullandı.

Milletin ancak kendi riyasetinde, kendi eliyle ve rızası ile kurtuluşa erebileceğini en anlamlı şekilde tecrübeyle ispat ettiğini belirten Uysal, Cumhuriyet'in, milletin kudreti olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in hakça pay ettiği adalet, demokrasi ve eşitliği kendilerine ve gayelerine engel olarak görenlerin, Cumhuriyete düşmanlıklarının sebebini tali unsurlarla açıklamaya çalışmanın gereksiz olduğunu aktaran Uysal, toplumlar için bir basamak olan Cumhuriyet'in, şahsi ya da dar imtiyaz beklentisi olan zümreler için engel oluşturduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in millete verdiği umudun, yaşanan sorunların da üstesinden gelebilmeyi nasip edeceğini dile getiren Uysal, "Muazzam bir ufuk ile müthiş bir öngörü ve millet sevgisi ile Cumhuriyet'i bizlere bırakan devletimizin kurucusu, birliğimizin ve umudumuzun kurgulayıcısı Aziz Atatürk'ü, kıymetli mücadele arkadaşlarını rahmetle ve teşekkürle anıyorum. Milletimiz metin, devletimiz kaim, Cumhuriyet daim olsun." görüşünü paylaştı.