DENETİMDE YAKALANDI; 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin 'Korsan taksi' olarak çalıştığı tespit edildi. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 13 bin 400 lira para cezası verilirken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi.

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik 'Kısa mesafe' ve 'yolcu almaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de denetim yaptı. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara cezai işlem uygulandı. Bir taksi ise trafik çekicisi ile çekildi.

POLİSİN DİKKATİYLE YAKALANDI

Yapılan denetimlerde, korsan olabileceğinden şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Sürücü ve yolcu ile yapılan konuşmada, otomobil sürücüsü korsan taşımacılık yaptığını itiraf etti. Otomobil sürücüsüne 'Korsan taşımacılık' tan 13 bin 400 lira ceza uygulanarak otomobil 2 ay trafikten men edildi. Yolcuya ise 446 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil trafik çekicisi ile otoparka çekildi.