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Denetimli dolandırıcılık - Son Dakika

Denetimli dolandırıcılık

23.10.2021 12:20
Denetimli dolandırıcılık

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' diyerek, 81 yaşındaki 2 kadının, 5 milyon TL'lik ziynet eşyasını alan 4 şüpheliden Mehmet K.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' diyerek, 81 yaşındaki 2 kadının, 5 milyon TL'lik ziynet eşyasını alan 4 şüpheliden Mehmet K.'nin daha önce de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, her defasında ya adli kontrol şartıyla ya da denetimli serbestlikle bırakıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık yöntemiyle ilgili bir emniyet yetkilisi, "Çete elemanları o kadar organize çalışıyorlar ki, tuzağa düşüreni ayrı, hesap sahibi ayrı, para ya da ziynet eşyasını almaya gidenler ayrı. Sonuçta yakalanıyorlar, cezaevine giriyorlar. Yargılama devam ederken de bırakılıyorlar" dedi.

Telefonda kendilerini 'polis-savcı-MİT' görevlisi olarak tanıtıp özellikle 70 yaş üzeri vatandaşları, 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak, hesaplarındaki paraları ya da evdeki ziynet eşyalarını alan çeteler son yıllarda artış gösterdi.

Önceki gün Adana ve Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 4 kişi arasında bulunan Mehmet K.'nin, son 8 yılda, aralarında Prof. Dr. Canan Karatay'ın da bulunduğu onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirtildi. Mehmet K.'nin 4 Haziran'da açık cezaevinden denetimli serbestlikle bırakıldığı bildirildi.İLK DURUŞMADA BIRAKILIYORLARDolandırıcılık yöntemiyle ilgili bir emniyet yetkilisi, "Suça karışan şahıslar her ne kadar teknik imkanlarla dinleme izleme gibi planlı operasyonlarla yakalansalar da zaten polisin suçu öğrenmesinden sonra yakalama gerçekleştiği için suçtan elde ettikleri para ve değerli eşyayı bir şekilde başkalarının adına aktardıklarından suç eşyası ele geçirilmiyor. Bu nedenle de yargılama süreci sonrasında neredeyse ilk duruşmada adli kontrolle ya da denetimli serbestlikle bırakılıyorlar. Yargılamaları devam ederken, cezaevinden çıkan çete elemanları aynı işi yapmaya devam ediyor. Bu tür dolandırıcılık mağduru olanların yüzde 89'u yaşlı. Telefonda kendisini polis-savcı-asker olarak tanıtan insanlar saatlerce, bazen günlerce travma yaratıyorlar. Sonunda da mağdurlar, hayatı boyunca yaptıkları yatırımları bir çırpıda polise verdiğini zannederek dolandırıcılara veriyorlar. Şunu da belirtmek gerekir ki, mağdurlar kaybettiklerini almak için mahkemeye gittiklerinde yakalanan şüphelinin bırakıldığını öğreniyorlar" dedi.'BU ÇETELER POLİS GİBİ ÇALIŞIYOR'

İsmini açıklamak istemeyen emniyet yetkilisi, bu tür çetelerin polis gibi çalıştığını da belirterek, "O kadar organize çalışıyorlar ki, tuzağa düşüreni ayrı, hesap sahibi ayrı, parayı ya da ziynet eşyasını almaya giden ayrı kişiler. Yakalıyoruz, tutuklanıyorlar bir süre sonra serbest kalıyorlar. Yargılanmaları devam ederken de suç işlemeye devam ediyorlar" diye konuştu.


Denetimli dolandırıcılık
Denetimli dolandırıcılık
Denetimli dolandırıcılık

Dolandırıcılık, Marmaris, Terör, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denetimli dolandırıcılık - Son Dakika


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