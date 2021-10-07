'Deniz deşarjını yapmak son çaredir' - Son Dakika

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda sunum yapan İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erdoğan Topçu, atık suların tam temizlenmeden ortama verilmesinin müsilaja neden olduğunu hatırlatarak, "Mecbur kalmadıkça hiçbir zaman deniz deşarjı yapma taraftarı değiliz. Genelde biz deniz deşarjlarını Karadeniz'de özellikle yaptık; bunun nedeni de atık su arıtma tesisi yapacak yerin bulunmamasıdır. Son çaredir aslında deniz deşarjını yapmak" dedi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda sunum yapan İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erdoğan Topçu, İller Bankası'nın yerel yönetimlerin teknik ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görev yaptığını anımsatarak bu kapsamda Marmara Bölgesi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Topçu, müsilajın hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde olduğunu hatırlatarak, atık suların tam temizlenmeden ortama verilmesi, deniz suyu sıcaklığının artması, meteorolojik etkiler, yağış, rüzgar, sıcaklık gibi etkiler sonucu oluştuğunu söyledi.

MARMARA'DA BULUNAN ARITMA TESİSLERİTopçu, Marmara havzasında 94 yerel yönetim ve 3 büyükşehir belediyesi yer aldığını, bunların içerisinde 164 adet atık su arıtma tesisi bulunduğunu, havza alanının 23 bin 555 kilometrekare olduğunu söyledi. Topçu, Marmara Denizi 'nde, direkt denize yapılan 'derin deniz deşarjıyla biten arıtma' denilen 25 adet tesis, denizi besleyen dere veya ırmaklara önce deşarj edilerek daha sonra denize ulaşan ise toplam 205 adet arıtma tesisi bulunduğunu kaydetti. Marmara ve Susurluk havzalarında 9 ön arıtmalı deniz deşarjı, direkt atık su arıtma tesisi olarak da 88 adet biyolojik arıtma tesisi bulunduğunu bildirdi. Topçu, "İller Bankası tarafından Marmara Denizi'ne arıtılacak olan sularla ilgili inşaat aşamasında 4 adet ileri biyolojik arıtma tesisi yapılmakta, ihale aşamasında 6 adet ileri biyolojik arıtma tesisi var. Bir de projesi mevcut olup henüz inşaatına başlanmamış 8 adet proje mevcut" dedi.'YER YOKSA ZORUNLULUKTAN DENİZ DEŞARJI YAPILIR'Erdoğan Topçu, deniz deşarjının mevzuata uygun bir yöntem olduğunu; ancak mecbur kalmadıkça bunu yapma taraftarı olmadıklarını söyledi. Topçu, "İller Bankası olarak belediyelerin teknik bir kurumu olarak bir proje yaparken her yönüyle değerlendiriyoruz yapacağımız tesisin fizibilite raporunu hazırlayarak. Mecbur kalmadıkça hiçbir zaman deniz deşarjı yapma taraftarı değiliz. Genelde biz deniz deşarjlarını Karadeniz'de özellikle yaptık; bunun nedeni de atık su arıtma tesisi yapacak yerin bulunmamasıdır. Son çaredir aslında deniz deşarjını yapmak. Öncelikle biz arıtma yeri ararız. Atık su arıtma tesisi yeri bulursak denizin kenarındaki yerleşimlerde bile öncelikle amacımız ileri biyolojik arıtma tesisi yapmaktır. Ama şimdi kanalizasyon sistemini yapıyoruz bir kentin bunu direkt denize veya dereye deşarj etme şansımız yok, arıtma tesisi yapacak yer de yok. Bugün Karadeniz'de birçok ilde dahi deniz deşarjıyla atık su arıtımı sağlanıyor; ama bu zorunluluktan" dedi.'UYGUN YERLERE MEMBRAN DA YAPIYORUZ'

Belediyelerden biyolojik arıtma tesisi için yer bulmalarını istediklerini belirten Topçu, "Bugün birçok küçük beldeye gidiyorsunuz, yer yok. Deniz deşarjının ön arıtmasını yapacağımız ızgara, kum tutucuyu yapacak yer bulamıyoruz. Bugün günümüzde membran teknolojileri var; daha az yerde arıtma tesisi yapma imkanı getiriyor. Küçük belediyenin maddi imkanları belli, tesisi de işletemiyorlar. Dolayısıyla bir membran yapmaya kalksak onu da karşılayamayacaklar, işletemeyecekler. Uygun yerlerde membran da yapıyoruz" diye konuştu.