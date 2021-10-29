Deniz Feneri Derneği Gana'da 8 günde 500 katarakt ameliyatı yaptı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarıyla Batı Afrika ülkesi Gana'da 8 günde 500 kişinin katarak ameliyatını gerçekleştirdi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Bağışı İlişkileri Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin insani yardım çalışmaları kapsamında Türk hayırseverlerin emanetlerini dağıtmak için Gana'da bulunduklarını belirtti.

Sağlık ekibinin Gana'nın Tamale ve Hohoe bölgelerinde 8 gün boyunca incelemelerde bulunduğunu anlatan Balkan, görme problemi yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 500 hastanın katarakt ameliyatını yaptığını söyledi.

Balkan, ameliyat edilen her kişinin ailesine kumanya ve gıda paketi yardımında bulunduklarını da ifade etti.

Ülkenin Koforidua bölgesinde Kuran kursu eğitim merkezi binası temelini de atacaklarına değinen Balkan, Kumasi bölgesinde derneğin inşa ettiği caminin açılışını yapacaklarını belirtti.

Balkan, Gana halkının bu yardımları memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Batieka Kliniği Sahibi Dr. Gilbert Batieka Bonsana ise Türkiye'den gelen yardımlarla çok sayıda Ganalının şifa kavuştuğunu belirtti.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığına, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle sıkça rastlanıyor.