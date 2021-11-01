Deniz Seki "Keyfim çok yerinde…" - Son Dakika

Sesi kadar sahnede giydiği iddialı kıyafetleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı Deniz Seki önceki akşam Antalya 'da verdiği konserindeki sahne tarzıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı. Dekolteli bir kıyafet tercih eden Deniz Seki, konserinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

Ayla Çelik 'ten aldığı yeni şarkısı için günlerini stüdyo'da geçiren Deniz Seki konserlerine ara vermeden devam ederken "Sanatın sizi iyileştirmesine izin verin ve konserlere gelin" diye kendisini izlemeye gelen müzikseverlere çağrıda bulundu.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Deniz Seki bir gazetecinin keyfiniz yerinde mi sorusuna "Konserlerim çok keyifli geçiyor. Sevenlerimle şarkı söylemekten çok mutluyum. Keyfim çok yerinde…" diyerek cevap verdi.