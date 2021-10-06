DenizBank, TÜRİB iş birliği ile lisanslı depoculuğa konu tarım ürünleri piyasasını derinleştirmeyi hedefliyor - Son Dakika

DenizBank, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile yaptığı yeni iş birliği kapsamında ürünlerin lisanslı depolarda tutulması için oluşturulan senetleri teminat kabul ederek, çiftçiye yüzde 100 uygun maliyetle finansman sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2003 yılında Tarişbank'ı satın alarak tarım sektörüne kaynak sağlayan DenizBank, çiftçilerin hasat döneminde ürünlerini lisanslı depolarda güvenle saklarken, avantajlı şartlarda ELÜS kredisinden faydalanmasını sağlayacak uygulamayı başlattı.

İki kurum arasındaki iş birliğini ileriye taşıyan çalışma ile çiftçilerin lisanslı depolara teslim ettikleri ürünler karşılığında temin ettikleri elektronik ürün senedi, acil ihtiyaçları için talep ettikleri kredilerde teminat olarak değerlendirilebiliyor; yüzde 100 uygun maliyetlerle finansman sunuluyor. Senet üzerinden anında TÜRİB'de satış gerçekleştirilebildiği gibi; kredi teminatı olarak sunularak finansman sağlamak da bir diğer seçenek oluyor. Bu senetlerin teminat olarak kullanılması, lisanslı depoculuk hizmetine bireysel yatırımcıların katılmasıyla, piyasanın derinleştirilmesine de imkan yaratıyor.

Bankanın TÜRİB ile iş birliği tarım sektörünün finansmanı, elektronik ürün senetlerinin kullanım alanının genişletilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesi için bilgi paylaşımı, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini kapsıyor.

"Üretimi sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, tarımda milli misyon üstlenmiş bir kurum olarak hizmetlerini Türkiye'nin dört köşesine taşıdıklarını belirtti. Yeni anlaşma hakkında değerlendirmede bulunan Koçak, "Tarıma hizmet, bizim için memleket meselesi. İlk günden bu yana, çiftçimizin tarımsal faaliyetinden elde ettiği geliri artırarak, üretimi sürdürülebilir kılmak için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Ürünleri lisanslı depolarda saklayabilmek ve ELÜS ile değerini artırabilmek, üreticiyi güçlendirmek için çok değerli gördüğümüz bir çalışma. TÜRİB iş birliğimiz ile ayrıca bireysel yatırımcının da tarım sektörünü yatırım alanı olarak görmesine ve böylelikle piyasanın derinleşmesine aracılık etmeyi planlıyoruz. Diğer yandan, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine destek sağlayacak yeni fintek iştirakimiz NEOHUB bünyesinde yapılacak teknoloji iş birliği ile de sistem altyapısının iyileştirilmesi konusunda TÜRİB'e destek sağlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar, üreticimiz için sadece finansman sağlamanın ötesinde, dert ve çözüm ortağı olmayı hedefledik. Bundan sonra da üretimlerinin her aşamasında yanlarında durmaya, tarım için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ürün borsacılığının gelişmesi için lisanslı depoculuğun yaygınlaşması faaliyetlerini destekliyoruz"

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali ise bu önemli iş birliği ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"TÜRİB ELÜS Piyasasında nakit ve ELÜS takasını garanti altına alan bir sistemi 2019 yılında hayata geçirdi. Sağlanan güvenli ve şeffaf piyasa yapısı sayesinde yatırımcı sayısı 97 bini, işlem hacmi 24 milyar TL'yi ve işlem miktarı 14 milyon tonu aştı. ELÜS'ün temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depolar ürün borsacılığının temel direklerinden birisi. Halihazırda, 148 lisanslı depo, 40 il, 120 ilçe ve 214 lokasyonda 8 milyon tona ulaşan saklama kapasitesi ile hizmet vermekte. Tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası olarak Tarımsal Ürün Endekslerini bu yıl temmuz ayında yayımlamaya başladık. Tarım ekosistemine katkı sağlayacak tüm projeleri ve paydaşları destekliyor, bilgi ve veri kaynaklarımızı tarımın finansallaşması ve üreticinin finansmana erişimine katkı sağlayacak projeler için kullanıma sunuyoruz. Lisanslı depoculuğun ve ELÜS'ün yaygınlaşması, kullanım alanının artırılması çerçevesinde DenizBank ile iş birliğimizi önemsiyor, sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Açıklamaya göre ayrıca, çiftçiler ve tarıma yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar yılın her döneminde sunulan avantajlardan yararlanabiliyor.