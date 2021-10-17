Antalya'da denizde can pazarı... Boğulma tehlikesi geçiren adamın yardımına büfe çalışanı ve sörfçü iki kişi yetişti - Son Dakika

Antalya'da denizde can pazarı... Boğulma tehlikesi geçiren adamın yardımına büfe çalışanı ve sörfçü iki kişi yetişti

Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi güçlükle karaya çıkarıldı

Vatandaşlar yaşanan olaya rağmen denize girmeye devam etti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde arkadaşları ile dalgalı denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin yardımına büfede çalışan bir genç ile iki sörfçü yetişti. Adam karaya çıkarılırken, yaşanan olaya rağmen vatandaşların tehlikeye aldırmadan denize girmeye devam etmeleri pes dedirtti.

Olay, ilçeye bağlı İncekum Mahallesi'nde bulunan halk plajında saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları ile birlikte plaja gelen bir kişi, dalgalı denizde açıldı. Vatandaşlar şahsın bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek yardım istediğini gördü. Bunun üzerine sahilde bulunan büfenin çalışanı Umut Kılınç ile iki sörfçü genç, denize atlayarak yardım isteyen adama ulaştı. Adam 3 genç tarafından simit yardımı ile denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan adam bir süre kumlar üzerinde yatarak dinlendi. Daha sonra ise arkadaşları ile birlikte olay yerinden ayrıldı.

Diğer taraftan yaşanan olay anında ve sonrasında vatandaşların dalgalı denizde yüzmeye devam ettikleri ve tehlikeye aldırmadıkları gözlendi.

Adamı kurtaran gençlerden birisi "Açılmışlar geri dönememiş. Biz de arkadaşlar ile giderek yardımcı olduk. Bir sıkıntı yok. Çok şükür bir sıkıntısı yok " diyerek olayı anlattı.