Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına ara verildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da karaya oturan gemiye yardıma giden bottan düşerek, denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları gece geç saatlerinde havanın kararmasıyla ara verildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında karaya yatan gemiye yardıma giden, botta olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. O sırada botta bulunan M.B. ve M.A. ise denize düşerek gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri denize düşen M.A.'ya ulaşarak, şahsın cansız bedeni Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevre illerden ve havadan destek

Denizde kaybolan M.B.'nin bulunması için ise bölgeye Tekirdağ merkez ve Çanakkale'den destek ekipler sevk edilerek, denizdeki arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleride deniz kıyısında el fenerleri ve çeşitli ışıklandırma sistemleri ile arama faaliyetlerini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de havadan arama ve tarama faaliyetlerine destek verdi. Gece geç saatlere kadar arama çalışmaları netice vermeyince ekipler, arama faaliyetlerine ara verdi. Ekipler denizde kaybolan şahsı bulmak için yarın sabah erkenden arama faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.