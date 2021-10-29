Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapılırken Yaşar konser verdi.
Denizli Demokrasi Platformunca düzenlenen ve Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüş, Valilik önünde son buldu.
Katılımcılar yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıp marş söyledi.
Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Yaşar sahne aldı.
Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak bayram kutlamasına eşlik etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika