29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak bayram kutlamasına eşlik etti.

Denizli Demokrasi Platformunca düzenlenen ve Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüş, Valilik önünde son buldu.

Denizli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapılırken Yaşar konser verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 128 milyar doları pandemide harcadık

Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu