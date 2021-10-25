Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 bin 840 litre kaçak mazot ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, takibe aldıkları 3 kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, farklı ebatlardaki tankların içinde 8 bin 840 litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.