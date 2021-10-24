Denizli'de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Taşkın Fırlayış (42) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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