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DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU - Son Dakika

DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU

29.10.2021 22:39

DENİZLİ'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 500 metrelik Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yapıldı.

DENİZLİ'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 500 metrelik Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrasında Denizlili vatandaşlar, şarkıcı Yaşar'ın konserinde coşku dolu anlar yaşadı.

Denizli Demokrasi Platformu tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı önünde başlayan yürüyüşe, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar yaklaşık 500 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile birlikte Valilik binasına kadar ilerledi. Yaklaşık 3 kilometre yürüyen vatandaşlar, 'Atatürk'ün askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları attı. Evlerinde bulunan vatandaşlar ise pencere ve balkonlara çıkarak yürüyüş yapanlara alkışlarla destek oldu. Yürüyüş sonunda katılımcılar, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

VATANDAŞLAR, YAŞAR KONSERİYLE CUHMRİYET COŞKUSU YAŞADI

Öte yandan, vatandaşlar yürüyüş sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Yaşar konserine katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını Denizlililer için söyleyen Yaşar, seyircilerin beğenisini topladı. Konsere katılanlar, Yaşar'ın şarkılarına eşlik ederek Cumhuriyet coşkusu yaşadı. Sahne performansıyla alkış alan ünlü şarkıcı, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Yaşar, alanı dolduran kalabalığa ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Cumhuriyet Bayramı'nda şarkılarını Denizli'de söylediği için mutlu olduğunu belirten ünlü şarkıcı, herkesin bayramını kutladı.

'ATATÜRK'ÜMÜZE MİNNET VE ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM'

Konsere katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, ülkenin bağımsızlığını kazanmasını sağlayan kahramanları unutmayacaklarını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başta olmak üzere ülkemizi düşmandan kurtarmak için mücadele eden herkese, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" dedi.

DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU
DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU

Türk Bayrağı, Cumhuriyet, Denizli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZLİ'DE 'CUMHURİYET BAYRAMI' COŞKUSU - Son Dakika
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