Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de boş su kanalına devrilen traktörde 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Arif Ekiz (60) idaresindeki traktör, boş su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerinin ardından Ekiz'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ