DENİZLİ'de terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirtilen 1 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü üyesi bir kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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