Denizli'de FETÖ operasyonuna 8 gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ'de, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kişi saklandıkları hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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