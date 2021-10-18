Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 zanlı yakalandı.
Kaynak: AA
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