Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 zanlı yakalandı.

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