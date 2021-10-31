Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürürken düşerek hafriyat kamyonunun altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi'ndeki 2027. Sokak'ta 7 yaşındaki Ecem Nur Keçeci dengesini kaybedip yere düştüğü sırada yoldan geçen İ.G (60) idaresindeki hafriyat kamyonunun altında kaldı.
Keçeci, 112 Acil Servis ekibince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bacağı ve kolunda kırıklar tespit edilen küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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