Denizli'nin Çivril ilçesinde damla sulama sistemi hortumlarını çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kızılcasöğüt mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, biri kadın üç kişinin hortumları at arabasına yüklediğini gördü.
Olaya müdahale eden jandarma ekipleri S.A. (48), Ü.A. (21) ve Ş.A'yı (16) suç üstü yaparak gözaltına aldı.
Yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hortumlar tarla sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de hortum hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika