Denizli'de kaybolan alzaymır hastası drone kullanılarak bulundu - Son Dakika

Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de drone ile katıldığı aramada, Türk'ün yeri havadan belirlendi.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen kişi için jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

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