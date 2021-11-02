Denizli'de kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 77 yaşındaki kişi, ormanlık alanda bulundu.

Kelekçi Mahallesindeki evinden dün ayrılan Mehmet Koca'dan haber alınamaması nedeniyle ailesi kayıp ihbarı yaptı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, İHH, Dağ Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin katılımı, drone ve iz bulma köpeklerinin desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Koca, mahalleden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunarak tedbir amaçlı Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koca'nın yönünü bulmakta güçlük çektiğini, geceyi dağda geçirdiğini söylediği öğrenildi.