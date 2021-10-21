Denizli'de muhtarlar balonla Pamukkale turu yaptı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi, muhtarlar günü dolayısıyla balon turu gerçekleştirdi.

Belediye tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilçede görev yapan muhtarlar, tur için gün doğumunda Kocaçukur mevkisinde bir araya geldi.

Verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımı ile balona binen muhtarlar, yaklaşık bin 500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu.

Hacıkaplanlar Mahalle Muhtarı Necdet Kunduracı, balon turu için teşekkür ettiğini belirterek,"Eşsiz bir deneyimdi. İlk defa balona bindim. Güneşin doğuşunu ve Pamukkale'nin güzelliğini görmek harika bir duyguydu." dedi.

Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen ise, "İlk defa böyle bir tecrübe yaşadım, çok güzeldi. Bugüne özel olması bizim için ayrıca güzeldi. Bu etkinlik için başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hürriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Çakar ise balonla dünyada eşi bulunmayan Pamukkale travertenlerini yüzlerce metre yüksekten izleme imkanını yakaladıkları için şanslı olduklarını ifade etti.