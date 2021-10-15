Denizli'de otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

Denizli'de otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin beton köprü ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlu ile üvey oğlu toprağa verildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin beton köprü ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlu ile üvey oğlu toprağa verildi. Alaattin Taş'ın (42) kullandığı, 20 AB 064 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton ayağına çarptı. Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taş, 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş ile 18 yaşındaki Ömer Akkun'u kurtardı. Sağlık ekipleri sürücü Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Taş ve Ömer Akkun da hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin bölgede 10 metrenin üzerinde fren izi olduğunu tespit edildiği öğrenildi. Baba oğul yan yana toprağa verildi Hayatını kaybeden ve kaza öncesi işlettiği oto yıkıma dükkanından çıktığı öğrenilen Alaattin Taş, oğlu Doğukan Taş ile üvey oğlu Ömer Akkun'un cenazeleri, yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı. Taş ile oğlu Doğukan'ın cenazesi Kayhan Mezarlığında, üvey oğlu Akkun ise Tavas ilçesi Karahisar mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bulvardan kent merkezine doğru yolda ilerleyen otomobilin yoldan çıkarak beton köprü ayağına çarpması ve sonrasında vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Son Dakika

Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu

12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım

Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi

Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik

Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var

Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart