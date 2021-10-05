Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
05.10.2021 19:33
3 KİŞİ TUTUKLANDIDenizli'nin Bozkurt ilçesinde belediyeye ait katı atık bertaraf alanının işletmesi ile ilgili açılan ihaleyi kazanan kişilerle alanı terk etmeyen eski işletmeciler arasında çıkan ve Yılmaz Arat'ın yaşamını yitirdiği, kardeşi Murat Arat'ın da yaralandığı silahlı kavgaya...
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediyeye ait katı atık bertaraf alanının işletmesi ile ilgili açılan ihaleyi kazanan kişilerle alanı terk etmeyen eski işletmeciler arasında çıkan ve Yılmaz Arat'ın yaşamını yitirdiği, kardeşi Murat Arat'ın da yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Vedat Gezer, Mehmet Ali Kutlu, Salih Kurtlu ve İbrahim Gezer adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüplilerden tüfeği ateşlediği belirlenen Vedat Gezer ile Mehmet Ali Kutlu ve Salih Kurtlu tutuklandı. İbrahim Gezer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
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