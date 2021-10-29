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Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı

29.10.2021 19:20
Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Avşar'ı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldüren amca Mustafa Avşar (55) tutuklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Avşar'ı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldüren amca Mustafa Avşar (55) tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale'nin Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa Avşar'a ait lavanta tarlasında yaşandı. İddiaya göre, tarlada yaşanan olayda bankadan kredi almak isteyen Mustafa Avşar, kardeşi İsmail Avşar'dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca- yeğen arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşar'ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Avşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Avşar'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Avşar, yapılan otopsinin ardından Akçapınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AMCA TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakoluna teslim oldu. Avşar'ın ilk ifadesinde yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Bugün işlemlerinin ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye götürülen Mustafa Avşar, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.


Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı
Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı

Mustafa Avşar, Pamukkale, Jandarma, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı - Son Dakika


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