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6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergiledi - Son Dakika

6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergiledi

16.10.2021 22:58

Denizli'de bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği bir defileye ev sahipliği yaptı.

Denizli'de bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği bir defileye ev sahipliği yaptı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Ekim'de kapılarını açan bienalde birçok sanatçı performanslarını sergileme fırsatı buluyor.

Amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olan binealde "cam elbise" defilesine 35 sanatçı katılım sağladı.

Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show'u, ilk kez Türk cam sanatçıları tarafından Denizli'deki bienalde icra edildi.

Birbirinden yetenekli sanatçılar ilgisini duyduğu sanat dalına ait çalışmaları kıyafet halinde sundu.

Farklı konsepte tasarlanan cam işlemeli elbiseler podyumda ilgiyle izlendi.

İzleyicilerin alkışla destek verdiği ve sanatçıların kendi elbiseleri üzerine işleyerek sunum yaptığı defilede, "camdan yelek", "Adana portakal çiçeği", "okyanus", Türk bayrağı", "üzüm salkımı","camdan maske", "kutup ayısı", "savaşçı kadın", "gelin" gibi daha bir çok eserin tanıtımı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defile sonrasında yaptığı açıklamada, cam sanatçılarının çok güzel bir geceye imza attığını söyledi.

Sanatçıların sunumunun herkes tarafından dikkatle izlendiğini anlatan Zolan, "Her biri bir birinden güzeldi. Cama renk, şekil ve emek vermişler, anlam katmışlar. Çok güzel bir defile oldu. Her sanatçımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Herkes sanatçı olamaz. Ciddi bir emek ve çaba gerektirir. Altıncı Uluslararası Cam Bienalimiz yine dolu dolu geçiyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden de çok memnunuz. Sanat ve kültür Denizli ile iç içe olmaya devam edecek." dedi.

Organizasyondan sorumlusu Ömür Duruerk ise katkılarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Hiç birimiz profesyonel manken değiliz. Ama profesyonel cam sanatçısıyız. İki ay boyunca yoğun bir şekilde bu organizasyona hazırlandık. Çok güzel bir defile oldu. Tekrarını yapmayı da çok isteriz." diye konuştu.

6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergiledi

Nihat Zeybekci, Denizli, Kongre, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri 'giyerek' sergiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergiledi - Son Dakika
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