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Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

06.10.2021 10:36
Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde çöp kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çöp kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Haydan Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, İzzet Özdemir idaresindeki 64 AAU 679 plakalı minibüs, Bilal Aslan yönetimindeki 20 L 5038 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilal Aslan, Minibüs, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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