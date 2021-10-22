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Denizli Fashion Week'in galası, Laodikya Antik Kenti'nde dijital olarak gerçekleştirildi - Son Dakika

Denizli Fashion Week'in galası, Laodikya Antik Kenti'nde dijital olarak gerçekleştirildi

22.10.2021 22:10

Denizli'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Denizli Fashion Week (DFW) kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dijital olarak hazırlanan defilede, ev ve plaj giyimi üreticisi firmalar son koleksiyonlarının tanıtımını yaptı.

Denizli'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Denizli Fashion Week (DFW) kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dijital olarak hazırlanan defilede, ev ve plaj giyimi üreticisi firmalar son koleksiyonlarının tanıtımını yaptı.

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından organize edilen DFW 2021'in gala gösterimi, Burcu Esmersoy'un sunumuyla Laodikya Antik Kenti'nde hamam bölgesindeki tarihi kalıntılar arasında gerçekleştirildi.

DETGİS Başkanı Mukaddes Başkaya, yaptığı konuşmada, bu özel projelerinde koleksiyonlarla birlikte dijital sunumlar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Denizli'nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini de ön plana çıkartmayı hedefledikleri defilenin çekimlerinde, hem sektörel güçlerini göstermeye hem de kentin ve ülkenin turizmine fayda sağlamaya çalıştıklarını anlatan Başkaya, "Bu yıl ilkbahar-yaz 2022 koleksiyonları, birbirinden farklı ve başarılı çekimlerle muhteşem galada modaseverlerle buluştu." dedi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de defilede emeği geçen herkesi tebrik ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir defile ancak bu kadar güzel olur. Gerçekten bugün alkış çok oldu ama kimsenin eli ağrımadı. Bugün Denizli'deki sivil toplum örgütlerinin bir dayanışmasını izledik aslında. Bu tarihi mekanda miras aldıkları kültürü yine sanat, tekstil ve turizmle bir araya gelerek yeniden canlandırmayı bize yaşattılar. Bütün paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, organizasyonu Ümit Temurcin tarafından yapılan ve kreatif direktörlüğünü modacı Özlem Süer'in üstlendiği etkinlikte, yeni kreasyonlar, genç ve çocuk mankenler tarafından tanıtıldı.

Bu yılki organizasyona 12 farklı marka ve firma katıldı.

Denizli Fashion Week'in galası, Laodikya Antik Kenti'nde dijital olarak gerçekleştirildi
Denizli Fashion Week'in galası, Laodikya Antik Kenti'nde dijital olarak gerçekleştirildi
Denizli Fashion Week'in galası, Laodikya Antik Kenti'nde dijital olarak gerçekleştirildi
Denizli Fashion Week'in galası, Laodikya Antik Kenti'nde dijital olarak gerçekleştirildi

Burcu Esmersoy, Fashion Week, Laodikya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Fashion Week'in galası, Laodikya Antik Kenti'nde dijital olarak gerçekleştirildi - Son Dakika


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