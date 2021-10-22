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Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2) - Son Dakika

Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)

22.10.2021 16:53
Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)

BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği 'Sağlık Parkı'ndaki heykellerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan personel tarafından inşa edildiği belirtildi.

BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği 'Sağlık Parkı'ndaki heykellerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan personel tarafından inşa edildiği belirtildi. Heykellerin hurda malzemeler, demir ile sac kullanılarak yapıldığı ve belediye görevlileri tarafından parka yerleştirildiği kaydedildi. Heykellerin sosyal medyada gündem olmasının ardından parka gelenler, inceleyip fotoğraflarını çekti. Bazıları, heykelleri mimari yapısı nedeniyle eleştirirken, bazıları da beğenilerini dile getirdi.

Parktaki heykelleri görmek için gelen doktor Nuray Aydın, yapılış amacının güzel olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları için güzel bir düşünce ancak bu objeler daha güzel ve özenli yapılabilirdi. Basite kaçılmış. Parkla bu objeleri bağdaştıramadım. Bunlar kaldırılıp daha farklıları yapılabilir" dedi. Bahçelievler Mahallesi'nin muhtarı Sadık Duran da "Bunlar yapılalı 3 ay oldu. O zaman neden eleştirilmedi? Uygun değilse belediye başkanına iletilir. Park bence güzel oldu. Eleştiriler de olabilir" diye konuştu. Mahalleliden Hakan Gühan da heykelleri beğendiğini dile getirerek, "Heykeller sağlık çalışanlarına vefayı anlatıyor. Olay, heykellerin güzel veya çirkin olması değil. Bakış açısı önemli. Bence mantıklı ve harika bir şey olmuş. Heykeller sağlık çalışanlarına hürmeti temsil ediyor. Bunlar sanat eseri değil" dedi. Heykelleri inceleyen Recep Uz da "Burası daha önce mezbele bir alandı. Güzel bir park yapıldı. Simgesel olan bu heykellerin görünümü de farklı. Metale can verebilmek farklı bir şey. Bu heykellerin sağlığı temsil etmesi güzel. Bence güzel bir park olmuş" diye konuştu. Parkı gezenlerden Hamza Çelik, sağlıkçılar için yapılan parktaki heykellere daha fazla özenilmesi gerektiğini kaydederek, "Buradan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a sesleniyorum. Kendisinin güzel icraatları da var. Sağlıkçılar bu şekilde lanse edilmemeli. Küçük bir çocuk bunu görse korkar" dedi. Parkta yürüyüş yapan Mustafa Okan, heykellerin güzel görünüme sahip olmadığını söyleyerek, "Daha estetik yapılabilirdi. Park güzel ama bu heykeller buraya olmamış. Sosyal medyadaki haberleri görünce buraya geldim. Heykeller buraya yakışmamış" diye konuştu.

Mahallede yaşayanlardan Gökhan Palaz ise "Heykeller bu parka yakışmamış. Çocukların rüyasına bile girebilir. Doktorlar bu şekilde yansıtılmamalı" dedi.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)
Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)
Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)
Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)

Merkezefendi, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2) - Son Dakika
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